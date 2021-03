Stiri pe aceeasi tema

- Sandro Tognatti, profesorul de clarinet al carui deces a fost constatat duminica la mai putin de 24 de ore dupa primirea primei doze de vaccin anti-COVID-19 produs de AstraZeneca, a murit din cauza unei probleme cardiace ce a survenit brusc, relateaza presa italiana.

- Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de Sanatate, afirma ca decizia unor țari de a suspenda vaccinarea cu AstraZeneca e cel puțin suspecta. Ungureanu adauga ca s-a vaccinat cu AstraZeneca și se simte bine. Romania nu-și permite o franare a campaniei de vaccinare anti-Covid…

- Aproape 50 de mii de persoane au fost vaccinate anti covid in Romania, in ultimele 24 de ore, anunța Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID (CNCAV), potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.

- AstraZeneca a anunțat Uniunea Europeana ca se așteapta sa livreze mai puțin de jumatate dintre vaccinurile contra Covid-19 pe care trebuia sa le furnizeze in trimestrul doi, a declarat un oficial european pentru Reuters .Contactata de Reuters, compania farma nu a negat informația, dar intr-un comunicat…

- Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID (CNCAV) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 37.137 de doze de vaccin, dintre care 27.290 de doze Pfizer, 3.035 Moderna si 6.812 AstraZeneca, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National…

- Primarul Municipiului Cluj, Emil Boc a transmis ca in cursul dimineții de astazi s-a vaccinat anti COVID-19 cu serul celor de la AstraZeneca. Acesta le-a cerut clujenilor sa se vaccineze, adaugand ca nu vom fi siguranța pana cand aceastp pandemia va fi sub control. „Azi m-am vaccinat cu serul celor…

- Ministrul francez al Sanatatii Olivier Veran a fost vaccinat luni cu prima doza de vaccin impotriva covid-19, intr-un centru spitalicesc la Melun, in Seine-et-Marne, relateaza BFMTV, potrivit News.ro. Ministrul a fost vaccinat cu vaccinul AstraZeneca in direct, in fata camerelor de luat imagini.…

- Potrivit biroului presedintelui, lui Ramkalawan i-a fost administrata o doza de vaccin produs de compania chineza Sinopharm, transmite dpa.Ministerul Sanatatii a inceput luni campania de vaccinare a grupurilor cheie din populatie, prin imunizarea cadrelor medicale.In plus fata de cele 50.000 de doze…