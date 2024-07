Premierul Franței, Gabriel Attal, a anunțat duminica seara, dupa inchiderea urnelor la alegerile parlamentare și victoria alianței de stanga, ca luni dimineața iși va prezenta demisia președintelui Emmanuel Macron. Acest anunț marcheaza inceputul unei perioade de incertitudine politica in Franța. „Ii voi prezenta luni dimineața demisia președintelui Republicii”, a declarat Gabriel Attal, conform lefigaro.fr. Premierul […] The post Premierul Franței iși anunța demisia in urma alegerilor parlamentare: urmeaza un complicat de poker politic la Paris appeared first on Puterea.ro .