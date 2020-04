Stiri pe aceeasi tema

- „Traim o criza medicala de o foarte mare intensitate. Nu este prima epidemie cu care se confrunta Franta, dar aceasta are o amploare pe care nu am mai cunoscut-o in perioada moderna”, a declarat prim-ministrul Edouard Philippe intr-o conferinta de presa, potrivit publicatiilor Le Figaro si Le Parisien,…

- Premierul francez, Edouard Philippe, a anuntat vineri o prelungire a izolarii - cu doua saptamani - incepand de marti si pana miercuri, la 15 aprilie, in lupta impotriva epidemiei covid-19, relateaza Le Figaro.Premierul francez a anuntat totodata ca izolarea poate fi prelungita din nou, ”numai…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), Roberto Azevedo, a avertizat joi ca din cauza pandemiei de coronavirus lumea se indreapta catre o criza economica mai rea decat cea din anul 2008, pentru care trebuie sa se pregateasca printr-o colaborare internationala si piete deschise,…

- Banca Frantei se pregateste sa revizuiasca in scadere "usoara" cresterea economica pe anul 2020, din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza cotidianul Le Figaro."In mod cert, vom revizui in usoara scadere estimarile" de crestere economica, a declarat marti Francois Villeroy de Galhau,…

- Ziarul Unirea Cursul valutar a luat-o „RAZNA”: BNR anunța ca Euro a SARIT de 4.8 lei. Criza politica iși pune amprenta pe situația economica Cursul valutar a luat-o „RAZNA”: BNR anunța ca Euro a SARIT de 4.8 lei. Criza politica iși pune amprenta pe situația economica Situația politica și atmosfera de…