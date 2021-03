Stiri pe aceeasi tema

- Un parlamentar a fost VACCINAT cu serul SUSPECT de la AstraZeneca. Care este starea sa de sanatate Emanuel Ungureanu, Deputatul USR de Buzau, anunta ca a fost vaccinat cu serul AstraZeneca din lotul care a fost oprit de la utilizare initial in Italia si apoi in Romania. Intr o postare pe contul sau…

- Deputatul USR de Buzau Emanuel Ungureanu anunta ca a fost vaccinat cu serul AstraZeneca din lotul care a fost oprit de la utilizare initial in Italia si apoi in Romania. Intr o postare pe contul sau de Facebook, parlamentarul de la USR anunta ca este ”bine" dupa ce a primit o doza de vaccin…

- Vaccinarea cu serul AstraZeneca va fi supendata in Romania timp de o saptamana. Informația a fost publicata de site-ul Antena 3. Autoritațile au facut acest anunț joi seara, dupa ce mai multe state au luat decizia de a opri vaccinare cu acest ser in urma unor suspiciuni ca ar duce la efecte secundare…

- In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate anti-Covid 38.695 de persoane, miercuri Romania trecand pragul de 1 milion de persoane vaccinate. De la debutul campaniei in Romania, in 27 decembrie, au fost vaccinați 1.022.066 de oameni. Potrivit datelor transmise miercuri de Comitetul de coordonare a vaccinarii,…

- Se constata reticența sporita in rindul populației germane fata de vaccinarea cu serul produs de concernul britanico-suedez AstraZeneca. Premierul Bavariei, Markus Soder, crede ca e nevoie urgenta de o alta strategie. Premierul bavarez Markus Soder se declara foarte ingrijorat de reticența sporita in…

- Romania a inceput, in ultimele zile, sa foloseasca tot mai multe doze de la AstraZeneca, iar reacțiile adverse au crescut exponențial, depașind 200 pe zi. Cele mai multe reacții adverse, conform Comitetului Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 sunt la vaccinul…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 cu serul produs de AstraZeneca incepe luni, in Romania, la persoane cu varsta intre 18 si 55 de ani. Peste 142.000 de oameni s-au programat deja pentru a fi imunizate cu acest vaccin, in cele 180 de cabinete de vaccinare deschise special in acest scop. Intervalul recomandat…

- AstraZeneca anunta ca face un alt vaccin pentru noua tulpina COVID din Africa de Sud. AstraZeneca va dezvolta un vaccin care va oferi protectie impotriva noii variante de coronavirus din Africa de Sud. Serul va fi lansat pe piata la toamna, au declarat pentru CNN cercetatorii universitatii Oxford. Anuntul…