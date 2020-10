Premierul francez saluta solidaritatea Romaniei dupa ''atacurile defaimatoare'' lansate de Erdogan impotriva lui Macron

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Jean Castex a salutat luni solidaritatea si sprijinul Romaniei, exprimate de prim-ministrul Ludovic Orban in cadrul unei intrevederi la Paris, dupa "atacurile defaimatoare" ale presedintelui turc impotriva omologului sau francez in scandalul starnit de caricaturile cu Mahomed și de…

- Premierul Ludovic Orban se va afla, luni si marti, intr-o vizita oficiala in Franta, unde va avea convorbiri cu omologul francez, Jean Castex.Potrivit Guvernului, prim-ministrul este insotit de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul Apararii…

- ”La fel cum in Franta unii spun «nu cumparati marci turcesti», ma adresez aici natiunii mele: mai ales nu dati atentie marcilor frantuzesti, nu le cumparati”, a indemnat Erdogan intr-un discurs, la Ankara. Turkey’s President Erdogan calls for boycott of French products, responding in kind to France…

- Aproximativ 200 de persoane au manifestat sambata seara in fata resedintei ambasadorului Frantei in Israel pentru a denunta afirmatiile presedintelui Emmanuel Macron despre caricaturile profetului Mahomed, informeaza AFP. Protestatarii, care purtau masca de protectie, au venit in apararea profetului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a raspuns cu fermitate sambata la noile atacuri ale omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan si l-a rechemat in tara pe ambasadorul Frantei la Ankara, un eveniment in premiera in istoria relatiilor turco-franceze, informeaza AFP. Totodata, sambata,…