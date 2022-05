Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Jean Castex si-a inmanat, luni, demisia presedintelui Emmanuel Macron, deschizand, astfel, calea pentru remanierea mult asteptata a Guvernului si probabila numire a lui Elisabeth Borne in functie, a doua femeie care ar deveni prim-ministrul Frantei in ultimii 30 de ani, relateaza Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va deplasa luni la Berlin pentru a se intalni cu cancelarul german Olaf Scholz, prima sa deplasare de la realegere si de la investitura, pentru a marca "forta cuplului franco-german", a anuntat joi Palatul Elysee. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Emmanuel Macron, reales duminica președinte al Republicii in Franța, a declarat ca votul alegatorilor care au ales sa blocheze Rassemblement national (Adunarea Nationala, partidul lui Marine Le Pen) „il obliga pentru anii care vor urma” și spune ca va fi „președintele tuturor”, potrivit AFP. „Știu ca…

- Presedintele in functie, Emmanuel Macron, a fost reales duminica pentru un al doilea mandat in fata rivalei sale de extrema dreapta Marine Le Pen, conform primelor estimari ale sondajelor la iesirea de la urne, relateaza AFP. Emmanuel Macron, liberal, a obtinut intre 57,6% si 58,2% din voturi, in fata…

- 48,7 milioane de francezi asteptati duminica la urne pentru primul tur de scrutin in vederea alegerii noului presedinte, informeaza News.ro. Sunt alegeri cruciale atat pentru orientarea Franței, cat și pentru soarta Uniunii Europene in fața cele mai grave crize de securitate dupa caderea Cortinei de…

- Guvernul Poloniei l-a convocat, vineri dupa-amiaza, pe ambasadorul Frantei, pentru a-i cere explicatii in contextul tensiunilor dintre presedintele Emmanuel Macron si premierul polonez, Mateusz Morawiecki.