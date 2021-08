Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu participa, astazi, la Summitul de lansare a Platformei Internationale Crimeea, care se desfasoara la Kiev, in Ucraina. Totodata, el are programata o intrevedere cu omologul ucrainean, Denys Shmyhal. Din delegatia care face vizita la Kiev face parte si ministrul Afacerilor…

- Premierul Florin Citu participa, astazi, la Summitul de lansare a Platformei Internationale Crimeea, care se desfasoara la Kiev, in Ucraina. Totodata, el are programata o intrevedere cu omologul ucrainean, Denys Shmyhal. Din delegatia care face vizita la Kiev face parte si ministrul Afacerilor…

- Prim-ministrul Florin Citu va efectua luni o vizita in Ucraina, la Kiev, pentru a participa la Summitul de lansare a Platformei Internationale Crimeea, context in care va avea si o intrevedere cu omologul ucrainean, Denys Shmyhal. Din delegatie va face parte si ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.…

- Prim-ministrul Florin Cîtu va face, luni, o vizita în Ucraina, la Kiev, pentru a participa la Summitul de lansare a Platformei Internationale Crimeea. Din delegatie va face parte si ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, potrivit news.ro. "În cadrul Summitului, prim-ministrul…

- Prim-ministrul Florin Cițu va efectua luni, o vizita in Ucraina, la Kiev, pentru a participa la Summitul de lansare a Platformei Internaționale Crimeea. Din delegație va face parte și ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, anunța biroul de presa al Guvernului. In cadrul Summitului,…

- O furtuna violenta s-a abatut in nord-vestul Ucrainei dupa mai multe zile de temperaturi extrem de ridicate. Norii formați in timpul furtunii sunt i-au inspaimantat pe oameni care au postat imaginile pe internet devenind in scurt timp virale. Cora Dumitrescu The post VIDEO Imagini apocaliptice surprinse…

- Ucraina si SUA au inceput, luni, un exercitiu in spațiul Marii Negre si sudul Ucrainei, la care participa 30 de țari, in ciuda apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova. Rusia a declarat saptamana trecuta ca…

- Polițiștii de frontiera au confiscat peste 16.000 de pachete cu țigari, in valoare de aproximativ 193.000 lei, la granița cu Ucraina. Ei au tras focuri de avertisment in plan vertical, insa contrabandiștii au sarit in apa raului Tisa, intorcandu-se inot pe teritoriul Ucrainei. „Politistii de frontiera…