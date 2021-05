Premierul Florin Citu anunta, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca in aceasta vara va merge in Vama Veche. "Va promit ca ne vedem vara aceasta si in Vama. Va multumesc ca ati ales sa va vaccinati. Doar asa revenim la all-nighters", se arata in mesajul transmis sambata de premier. Florin Citu face trimitere la un reportaj de televiziune, in care a fost invitat de cativa tineri sa vina alaturi de ei, in Vama Veche. "Restrictiile sunt cum sunt, sunt ok, este o situatie grea, intelegem, le respectam, doar ca ar trebui marit un pic termenul, ca e cam nasol la 10, sincer. Domnul Citu a fost…