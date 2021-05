Guvernul a anuntat, marti seara, ca premierul Florin Citu va prezenta miercuri Planul National de Redresare si Rezilienta in Parlament si va participa la dezbaterea documentului. Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatulu este programata la ora 13.00. Anterior, presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca senatorii si deputatii social-democrati vor intra in greva parlamentara in situatia in care, miercuri, in Parlament, prezentarea Planul National de Redresare si Rezilienta nu va fi un punct separat pe ordinea de zi. In repetate randuri, premierul Florin Citu a afirmat ca PNRR nu trebuie…