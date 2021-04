Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu precizeaza ca in sedinta de guvern programata pentru joi urmeaza sa fi adoptate o serie de proiecte de acte normative care nu sufera amanare, mentionand printre acestea un memorandum prin care Ministerul Sanatatii incheie o noua comanda pentru achizitionarea a 4.260.269 de doze…

- Premierul Florin Cițu a publicat lista proiectelor care vor fi aprobate in ședința Executivului care ar urma sa aiba loc la ora 13:00. Conform liberalului, aceste acte normative „nu suporta amanare”. Printre actele normative de pe agenda ședinței de Guvern se numara acte normative care prevad achiziționarea…

- Florin Cițu preia Ministerul Sanatații. Pana cand va fi interimar. Premierul Florin Cițu preia ministerul Sanatații, dupa ce l-a demis pe Vlad Voiculescu. Palatul Cotroceni a anunțat miercuri ca președintele Klaus Iohannis a semnat decretul. Prim-ministrul a anunțat ca preia interimatul la Ministerul…

- Premierul Florin Cițu și-a anunțat intenție de a abroga noile reglementari, publicate marți in Monitorul Oficial, la intalnirea pe care avut-o miercuri seara, la Guvern, cu secretarii de stat din Ministerul Sanatații, imedat dupa ce preluat interimatul.De asemenea, premierul iși va delega majoritatea…

- O sedinta de urgenta are loc la aceasta ora la Guvern. Participa, printre altii, premierul Florin Citu, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si seful DSU, Raed Arafat. Premierul Florin Citu urmeaza sa faca, la ora 23.00, o declaratie de presa. Trei pacienti au murit, luni seara, dupa…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Executivul a aprobat, in sedinta de vineri, in care s-a discutat proiectul de buget pentru 2021, o serie de realocari de sume, din Fondul de rezerva, pentru cateva obiective ale Ministerului Sanatatii. "Vad ca este o tema care revine…

- Premierul Florin Citu a declarat ca bugetul este in curs de avizare si dupa ce va primi toate avizele necesare va fi aprobat in sedinta de Guvern. El a mai spus ca la Ministerul Sanatatii nu s-a schimbat nimic in ceea ce priveste creditul bugetar, insa la creditul de angajament este o schimbare care…

- Premierul Florin Citu le-a spus colegilor din Biroul Executiv ca se va opune Hotararii de Guvern pregatita de Ministerul Sanatatii pentru a putea amenda cu pana la 20.000 de lei personalul medical care nu respecta efectuarea de vaccinuri doar conform programarilor, au precizat surse politice liberale…