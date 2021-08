Premierul Florin Cîțu: „Urmează bătălii grele în perioada următoare” Premierul Florin Citu a afirmat, sambata, ca la alegerile din PNL este aleasa echipa cu care va fi condusa Romania in urmatorii opt ani, subliniind importanta unitatii in contextul in care urmeaza „batalii grele”. “Sa nu uitam: aceste alegeri ale noastre sunt pentru a pregati sau a da Romaniei conducerea in viitor. Asta facem acum. Noi ne alegem echipa cu care vom conduce Romania in urmatorii opt ani. (…) Noi trebuie sa fim uniti. Suntem uniti, dar trebuie sa fim uniti si in continuare pentru ca urmeaza batalii grele in perioada urmatoare. Sa ramai la guvernare opt ani de zile nu este usor, dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Sa nu uitam: aceste alegeri ale noastre sunt pentru a pregati sau a da Romaniei conducerea in viitor. Asta facem acum. Noi ne alegem echipa cu care vom conduce Romania in urmatorii opt ani. (...) Noi trebuie sa fim uniti. Suntem uniti, dar trebuie sa fim uniti si in continuare pentru ca urmeaza batalii…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca in aceste alegeri liberalii aleg echipa cu care va fi condusa Romania in urmatorii opt ani si a precizat ca membrii Partidului National Liberal trebuie sa fie uniti pentru ca urmeaza batalii grele.

- Premierul Florin Citu pare din ce in ce mai increzator in rezultatul alegerilor pentru funcția de președinte al PNL. Acesta a afirmat ca in aceste alegeri liberalii aleg echipa cu care va fi condusa Romania in urmatorii opt ani si a precizat ca membrii Partidului National Liberal trebuie sa fie uniti…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca in aceste alegeri liberalii aleg echipa cu care va fi condusa Romania in urmatorii opt ani si a precizat ca membrii Partidului National Liberal trebuie sa fie uniti pentru ca urmeaza batalii grele. Florin Citu a tinut sa transmita doua mesaje la conferinta de alegeri…

- Premierul Florin Citu anunta ca echipa de pompieri din partea Romaniei care va pleca in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetatie va actiona in zonele indicate de autoritatile elene pe o perioada de 10-14 zile. “Romania este alaturi de Grecia in aceste momente dificile”, subliniaza…

- Premierul Florin Citu spune, in mesajul de Ziua Imnului National, ca, ori de cate ori il auzim, Imnul National trezeste in noi increderea ca avem puterea de a ne solidariza pentru interesul comun, acela de a trai intr-o Romanie democratica, moderna si dezvoltata, in care fiecare roman sa se simta implinit.…

- Premierul Florin Cițu a ținut sa descrie puțin din experiența americana dupa ce a fost, alaturi de președintele Iohannis, la recepția organizata de Ziua Americii: „Am absolvit acolo, am lucrat acolo, am spalat vase”. El susține ca sunt multe lecții pe care le-am invațat cu toții de la SUA, iar unele…