Premierul Florin Cîţu: „Sinceritatea asta a mea câteodată pare o aroganţă, dar nu este aroganţă” Premierul Florin Citu a declarat ca nu mai este nimic in trecutul sau despre care sa i se reproseze si a sustinut ca este un om “cateodata prea sincer”, iar sinceritatea sa pare o aroganta, lucru care nu este adevarat. Prezent joi la TVR 1, premierul a fost intrebat daca mai este ceva din trecutul sau care ar putea sa fie speculat si sa i se reproseze ca nu l-a spus din timp. “Nu, dar bineinteles ca intotdeauna pot sa apara tot felul de speculatii, niciodata nu voi putea opri speculatiile. Eu sunt un om foarte sincer. Cateodata prea sincer si sinceritatea asta a mea cateodata pare o aroganta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

