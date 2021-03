Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat ca hotararea de Guvern privind noile masuri va fi publicata vineri in Monitorul Oficial, insa a discutat cu seful DSU Raed Arafat si au stabilit ca noile restrictii vor fi aplicate incepand de duminica pentru ca operatorii economici sa aiba timp sa se pregateasca.…

- Premierul Florin Cițu a scris pe Facebook faptul ca restricțiile de circulație decise aseara vor intra in vigoare cu intarziere. Acesta spune ca, din cauza faptului ca Hotararea de Guvern nu a fost inca publicata in Monitorul Oficial, aplicarea acestora va incepe de duminica, 28 martie. „Precizari referitoare…

- Ministrul Secretar de Stat, Raed Arafat a anunțat joi seara restricțiile care se vor impune in raport cu rata de infectare. Circulația va fi restricționata de la ora 20.00 pentru zilele de vineri sambata, duminica in localitațile in care rata de infectare este de peste 4 la mie, și pe tot parcursul…

- Bisericile vor fi deschise in Noaptea de Inviere, pana la ora 02.00, potrivit unor surse Antena 3. Premierul Florin Cițu, șeful DSU Raed Arafat și alți inalți oficiali ai Guvernului s-au intalnit, joi, cu reprezentanții cultelor religioase, stabilind, astfel in urma discuțiilor, ca bisericile sa ramana…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, marți demiterea subsecretarului de stat Octav Bjoza, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, pe motiv ca acesta a incercat sa aduca argumente in favoarea urmașilor criminalilor de razboi, naziștilor sau fasciștilor, pentru ca aceștia “sa beneficieze de drepturi…

- Premierul Florin Cițu și coordonatorul DSU Raed Arafat au participat duminica la ședința Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției (CNCCI) pentru a discuta situația de fapt din Romania in ce privește creșterea numarului de infectari cu coronavirus. Dupa ședința Cițu a declarat ca…

- Premierul Florin Cițu a fost pus la zis pe Facebook de zeci de utilizatori, dupa o postare in care lauda intervenția de la Institutul “Matei Balș”. „In aceasta dimineața o tragedie a lovit Bucureștiul. Din pacate, cu victime. In primul rand transmit sincere condoleanțe familiilor indoliate”, scrie,…