Premierul Florin Cîțu se întâlnește azi cu reprezentanții Asociației Municiilor și ai Consiliilor Județene Dupa ce s-a intalnit ieri cu prefecții din țara, premierul Florin Cițu are astazi, 23 martie 2021, ședințe cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania și cu cei ai Uniunii Naționale a Consiliilor Județene. In cadrul ședințelor din aceasta dupa-amiaza se va discuta despre masurile de prevenire a infectarilor cu Sars-COV-2 și despre modalitațile de impunere a restricțiilor. Romania se afla acum in valul trei de COVID-19, iar rata de infectari a crescut foarte mult in orașele mari și in localitațile adiacente. „Am cerut azi reprezentanților Guvernului in teritoriu sa ia toate masurile necesare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

