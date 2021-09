Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu s-a intalnit, miercuri dimineața, la Palatul Victoria, cu activiștii de mediu Tiberiu Boșutar și Gabriel Paun și cu jurnalistul Radu Mocanu. Boșutar a fost printre cei batuți de un grup de 20 de persoane, pentru ca voiau sa filmeze taierile ilegale de padure din Suceava. Cițu a…

- O ancheta este in plina desfasurare, dupa agresarea a doi jurnalisti si a unui activist de mediu, care realizau un documentar despre taierile ilegale de paduri in Bucovina. Activistul de mediu din Suceava, Tiberiu Bosutar, afirma ca a fost batut crunt, iar viata i-a fost pusa in pericol in urma agresiunii…

- Șefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania a reacționat cu privire la atacul mafiot de joi seara, dintr-o padure din Suceava. Este inadmisibil sa fii atacat in timp ce iți faci meseria, iar autoritațile nationale trebuie sa ia toate masurile necesare pentru protejarea libertații presei, a declarat…

