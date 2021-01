Stiri pe aceeasi tema

- ”Am solicitat ca acele ministere unde exista in subordine operatori economice sa faca o evaluare. Situația actuala a acestor operatori economici, cauzele care au generat aceste pierderi și masuri concrete pentru eficientizarea acestor operatori. Acordarea unor sume va fi condiționata de respectarea…

