- Premierul Florin Cițu a declarat joi, la Digi24, ca va propune coaliției de guvernare sa se introduca un mandat de maxim 6 cu evaluare dupa 3 ani pentru unele functii de conducere din administratia locala si centrala. „Trebuie sa ne uitam si sa intram in interiorul legii salarizarii unitare.…

- Premierul Florin Cițu a spus referitor la campania de vaccinare din Romania ca „toate cifrele arata foarte bine” și ca țara noastra este pe locul intai in UE la acest capitol. Conform Our World in Data , Romania este primul loc in Uniunea Europeana la numarul de vaccinuri anti-coronavirus administrate…

- Dupa ultima ședința de Guvern din 2020, premierul Florin Cițu a anunțat ca, intrucat economia Romaniei trece printr-o perioada dificila, salariile de la stat vor fi plafonate prin Ordonanța de Urgența in 2021."Se mențin in cuantum brut salariile și sporurile de care beneficiaza personalul din administrația…