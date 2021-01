Premierul Florin Cîțu, planuri mari în campania de vaccinare: Vom ajunge la 100.000 de vaccinări pe zi Maine va incepe etapa a doua de vaccinare, in care vor fi incluse persoanele aflate in grupele de risc, dar și anumiți angajați din domenii cheie. Premierul Florin Cițu spune ca obiectivul principal al campaniei de vaccinare este ca țara noastra sa ajunga la 100.000 de vaccinari pe zi, iar in luna septembrie a anului in curs sa ajungem la 10,4 milioane de oameni vaccinați. ”Una este campania de mediatizare, alta este campania de vaccinare. In ceea ce privește campania de vaccinare suntem bine, in top 10 in Europa. Campania de vaccinare merge bine. In ritmul asta vom ajunge la 100.000 de vaccinari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

