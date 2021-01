Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul analizeaza, in vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situatia sporurilor acordate in sectorul public pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, joi, premierul Florin Citu, care a informat, totodata, ca se are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina…

- Premierul Florin Cițu a anunțat creșterea cu 3,1 % a salariului minim in 2021. Guvernul a aprobat miercuri un proiect de hotarare privind creșterea salariului minim brut pe țara la 2.300 lei lunar, de la 2.230 de lei. Salariul minim brut pe țara va fi de 2.300 lei pentru un program normal de lucru in…

- Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri ca Guvernul va adopta OUG privind organizarea centrelor de vaccinare și plata personalului medico-sanitar intr-o noua ședința, vineri, insa a dat de ințeles ca actul normarmativ nu va acoperi in intregime costurile de amenajare a centrelor așa cum au solicitat…

- Premierul Florin Cițu susține ca nu s-a luat nicio decizie privitoare la creșterea pensiilor in anul 2021. El a explicat ca Legea bugetului este construita pe legislația in vigoare, adica este prevazuta o creștere a pensiilor. ”Bugetul este facut pe legislația in vigoare. In acest moment nu s-a luat…

- Guvernul, in ședința pentru a aproba ajutoare de stat pentru HoReCa, finanțari prin IMM Invest și Agro Invest și pentru a prelungi masura muncii flexibile Guvernul se reuneste miercuri in sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021. Premierul Florin…

- Guvernul se reuneste miercuri în sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021, noteaza Agerpres. Premierul Florin Cîtu a declarat luni ca ordonanta privind masurile pentru bugetul din 2021 va fi aprobata în sedinta de Guvern de miercuri,…

- Premierul Florin Cîțu s-a declarat convins miercuri seara, dupa votul de învestire din Parlament, ca se poate baza pe actuala majoritate parlamentara și ca acesta coaliție de centru-dreapta va fi una de durata.Cîțu a fost întrebat daca este sigur de actuala majoritate parlamentara.…