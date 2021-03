Premierul Florin Cîţu, pe Facebook: „Revenim la normalitate” Premierul Florin Cițu a anunțat ca, in curand, se va deschide si cea de-a treia etapa de vaccinare. Potrivit acestuia, scopul autoritaților este acela de atingere a imunitatii colective de 70%. ”Revenim la normalitate. Peste 300 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 au fost deja administrate in peste 111 tari. TOATE vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente”, a scris șeful executivului, duminica, pe Facebook. ”Vom deschide in curand si etapa a treia, ultima, astfel incat, oricine isi doreste sa se protejeze de Covid-19, sa poata sa o faca prin vaccinare.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", el aratand ca in curand in tara noastra va fi deschisa si etapa a treia de imunizare anti-COVID-19, "astfel incat oricine isi doreste sa se protejeze…

- Premierul Florin Citu a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", el aratand ca in curand in tara noastra va fi deschisa si etapa a treia de imunizare anti-COVID-19, "astfel incat oricine isi doreste sa se protejeze…

- Premierul Florin Citu a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", el aratand ca in curand in tara noastra va fi deschisa si etapa a treia de imunizare anti-COVID-19, "astfel incat oricine isi doreste sa se protejeze…

- Premierul Florin Citu afirma ca peste 300 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 au fost deja administrate in peste 111 tari, fiind, astfel, mai aproape de revenirea la normalitate. Premierul anunta ca in curand se va deschide si cea de-a treia etapa de vaccinare, scopul fiind atingerea imunitatii…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghița, a anunțat ca inscrierile pentru etapa a treia de vaccinare ar trebui sa inceapa din luna martie. „Probabil ca in aprilie, undeva la jumatate lunii aprilie, vom incepe și a treia etapa de vaccinare. Vom pune in funcțiune…

- Premierul Florin Cițu a spus referitor la campania de vaccinare din Romania ca „toate cifrele arata foarte bine” și ca țara noastra este pe locul intai in UE la acest capitol. Conform Our World in Data , Romania este primul loc in Uniunea Europeana la numarul de vaccinuri anti-coronavirus administrate…

- Romania solicita inca 8 mil. de doze de vaccin BioNTech/Pfizer. Cițu: ”Asiguram dozele necesare pentru imunizarea cat mai multor cetateni care vor sa se protejeze de COVID-19” Premierul Florin Citu anunta ca a aprobat marti transmiterea catre Comisia Europeana a solicitarii ca Romania sa…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, dupa ședința de Guvern de miercuri, ca autoritațile sunt pregatite pentru a doua etapa de vaccinare, iar ținta lor este sa aiba 1.000 de centre de vaccinare, care sigur va fi atinsa. Cițu este sigur ca se va ajunge la 100.000 de persoane vaccinate pe zi și considera…