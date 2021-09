Premierul Florin Cîţu nu a luat în calcul retragerea din funcţie Prim-ministrul Florin Citu a declarat, miercuri, ca nu a luat in calcul “niciodata” retragerea din functie, reiterand ca nu este “iresponsabil” sa lase Romania fara Guvern in prag de iarna. Seful Executivului a fost intrebat daca pentru el ar fi o solutie, pentru rezolvarea actualei crize politice, sa se retraga din fruntea Guvernului. “Niciodata. Eu nu sunt un iresponsabil. Sa arunci Romania in aer, sa lasi Romania fara Guvern in prag de iarna, cand avem deja vedeti cate probleme – valul patru (al pandemiei de COVID-19), avem pretul la energie, urmeaza discutia despre salariul minim, bugetul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

