- Premierul Florin Citu a declarat ca guvernantii iau in calcul ca masura privind neplata impozitului specific de catre domeniul HORECA sa fie prelungita pana la vara, adaugand ca asteapta o propunere de la Ministerul de Finante in acest sens. "Impozitul specific nu a fost platit si nu se plateste…

- Premierul Florin Citu a declarat ca guvernantii iau in calcul ca masura privind neplata impozitului specific de catre domeniul HoReCa sa fie prelungita pana la vara, adaugand ca asteapta o propunere de la Ministerul de Finante in acest sens, informeaza Agerpres.

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, si-a dat acordul pentru alocarea sumei de 2,5 miliarde de lei pentru sprijinirea operatorilor din industria turismului, a declarat, luni, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), Daniel…