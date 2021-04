Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a transmis duminica, de Sarbatoarea Floriilor, ca isi doreste ca revenirea la normalitate in contextul pandemiei COVID-19 sa fie cadoul sau, subliniind ca singura solutie este vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2. „In Duminica Floriilor, va doresc tuturor multa sanatate si…

- In duminica dinaintea Pastelui, in acest an pe 25 aprilie, ortodoxia serbeaza Floriile, ziua in care Mantuitorul Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, calare pe un manz de asin, iar oamenii l-au intampinat cu ramuri de finic (curmal) in maini.

- Vicepremierul Kelemen Hunor spune ca are incredere in ministrul sanatații Kelemen Hunor. Foto: facebook.com/kelemenhunor.rmdsz. Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, la Palatul Victoria, ca are încredere în ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu,…

- Premierul Cițu a transmis condoleanțe familiilor celor 3 decedați la Babeș Florin Cîtu. Foto. gov.ro Premierul Florin Cîțu a transmis condoleanțe familiilor celor 3 persoane decedate la unitatea mobila de terapie intensiva de la Spitalul Victor Babeș din capitala, unde…

- Reprezentantii Federatiei SANITAS protesteaza in fata Parlamentului Foto: Adriana Turea Reprezentantii Federatiei SANITAS protesteaza in fata Parlamentului. Participa membrii ai organizatiilor din Harghita, Iasi Vaslui, Constanta, Prahova si Bucuresti. Sindicalistii cer alocarea…

- Membrii Federatiei SANITAS sunt nemultumiti Arhiva Foto: Atena Teognoste Sunt proteste sindicale si astazi în Bucuresti, ar urma sa înceapa dupa prânz, în fata Ministerului de Finante, în organizarea Federatiei SANITAS, dupa care sindicalistii vor sa mearga si la Parlament.…

- Premierul Florin Cițu afirma ca bugetul pe 2021 nu este mai mic și dezminte informațiile conform carora ar fi tensiuni in coaliție pe aceasta tema. „Toate aceste discuții (din spațiul public – nr.r.) sunt pentru ca oamenii nu știu sa citeasca un buget sau vor sa faca scandal”, a spus luni premierul.…

- Trimiterea bugetului/2021 in parlament ar mai putea intarzia cu o saptamana Foto. gov.ro Premierul Florin Cîtu a recunoscut astazi ca ar putea sa se întârzie cu o saptamâna trimiterea bugetului pe acest an în parlament. Premierul a reamintit ca ar dori ca bugetul…