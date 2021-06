Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, la Universitatea Politehnica din Timisoara (UPT), ca Romania are nevoie de ingineri bine pregatiti, institutia academica avand "tot sprijinul" sa faca ce este necesar pentru a furniza astfel de absolventi, anunța Agerpres. Premierul s-a intalnit la UPT…

- In cadrul vizitei la Timișoara, premierul roman Florin Cițu s-a intalnit, in Auditoriumul Centrului de Conferințe al Universitații Politehnica Timișoara cu reprezentanți ai mediului academic, ai mediului economic și cu studenți. Discuțiile au vizat, in principal, zona de cercetare, de finanțare și susținere…

- Ediția 2022 a QS World University Rankings confirma prezența UVT in randul celor mai prestigioase universitați din Romania și de la nivel mondial prin clasificarea in top 1001-1200 la nivel internațional in condițiile in care in top au fost cuprinse 1300 de universitați. Universitatea de Vest din Timișoara,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca a avut o discutie cu ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, cu privire la ursul impuscat in judetul Covasna, sustinand ca nu toate informatiile care au aparut in spatiul public ar fi corecte. „Am avut o discuție cu domnul ministru, ințeleg…

- Romania a intrat in valul trei al pandemiei. Numarul infectarilor a crescut vertiginos, iar medicii trag disperați semnale de alarma ca sistemul sanitar risca sa intre in colaps. Guvernul a impus noi restricții, dar oamenii nu mai pot fi ținuți in case așa ușor. Temperatura sociala a crescut…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Guvernul vrea sa creasca gradul de impadurire in Romania de la 29-30% in prezent la peste 38%, cat este media europeana, urmand ca in acest sens sa fie alocate resurse prin PNRR si, daca va fi nevoie, de la bugetul de stat. Premierul a participat la o actiune…

- Premierul Florin Cițu semnaleaza faptul ca de la inceputul anului 2021 a scazut numarul de paturi din secțiile de terapie intensiva din spitale. Șeful Guvernului susține ca exista rersurse necesare pentru rezolvarea acestei probleme. „Am fost la intalnirea CNCCI duminica, iar informațiile nu au fost…