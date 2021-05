Stiri pe aceeasi tema

- Cu aceasta ocazie, seful Guvernului va vizita doua centre de vaccinare anti-COVID si va avea o intalnire cu reprezentantii HoReCa.Florin Citu va merge la Centrul de vaccinare drive-through de la Shopping City Suceava, iar ulterior la Centrul de vaccinare din Spitalul orasenesc Gura Humorului.Totodata,…

- Premierul Florin Cițu va efectua vineri, 14 mai, o vizita de cateva ore in județul Suceava. Vizita va incepe la ora 10.15 la Centrul de vaccinare Drive – Thru de la Shopping City Suceava unde va avea și o intalnire cu directorii de spitale din județ. Programul continua la 11.30 cu o vizita la Centrul…

- Premierul Florin Citu vine astazi la Constanta pentru a discuta cu reprezentantii HoReCa masurile de destindere care se vor lua incepand de la 1 iunie. La pranz, va vizita centrul de vaccinare de la Spitalul Militar de Urgenta "Alexandru Gafencu".

- Conform ultimelor date furnizate de platforma electronica de programare pentru vaccinare (PROGRAMARE VACCINARE), in dimineața acestei zile (19 aprilie 2021) in județul Hunedoara erau disponibile aproape 900 de doze de vaccin anti-Covid Moderna, in patru dintre centrele de vaccinare. Astfel,…

- Premierul Florin Citu efectueaza vineri o vizita oficiala in judetul Cluj, fiind insotit de ministrul de Interne, Lucian Bode. Cu aceasta ocazie, se va intalni cu reprezentanti ai industriei de evenimente din Cluj-Napoca, dar si cu primari din judet si va vizita un centru de vaccinare. In prima parte…

- Premierul Florin Cițu susține ca se incearca gasirea de soluții pentru redeschiderea in conditii de siguranta sanitara a industrii ospitalitatii, iar toti romanii sa aiba acces la aceste servicii, sa-si poata petrece concediul in tara,

- Pe langa cele 8 centre de vaccinare care sunt deja funcționale in tot județul, DSP Bacau anunța ca se vor deschide 4 noi cabinete pentru vaccinare, in care se va face imunizare cu vaccinul produs de compania Moderna. Este vorba despre Centrul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un numar de 2.452 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultima saptamana in judetul Giurgiu la cele sase centre de vaccinare si la unitatea mobila pentru cadrele didactice, potrivit Agerpres. "In ultima saptamana de zile au fost efectuate in judet 2.452 de vaccinari dintre care…