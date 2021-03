Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldova, cu atribuții aproape integral de ministru plin, anunța ca luni va fi gata Ordinul care prevede spitale in plus, cu circuite mixte. Vezi și: Florin Cițu, dupa ședința CNCCI: Ne pregatim pentru un numar mai mare de cazuri, pentru a…

- "Am primit lista amendamentelor care au fost depuse si de la PSD" Florin Cîtu. Foto. gov.ro Premierul Florin Cîtu a declarat luni ca amendamentele depuse de PSD la bugetul pe anul 2021 au un impact bugetar de aproape 6% din PIB si a sustinut ca social-democratii vor sa scoata…

- 2.550 de cazuri noi de coronavirus au fost confirmate in Romania in ultimele 24 de ore, din aproximativ 30.000 de teste. La terapie intensiva sunt in continuare internați 973 de pacienți. Pe de alta parte, de la ultimul bilanț au fost raportate 77 decese in randul pacienților COVID.

- „Daca mergem bine cu vaccinarea, cred ca in vara acestui an catre toamna o sa incepem sa vedem o incepere a normalizarii vieții noastre. In speranța ca nu apare o tulpina care nu raspunde la vaccin”, a declarat Raed Arafat joi seara, la „Marius Tuca Show”.Șeful DSU spune ca scaderea noilor infectari…

- Testarea pentru depistarea SARS-CoV-2 se menține la un nivel sub capacitate Testarea pentru depistarea SARS-CoV-2 se menține la un nivel mult sub capacitatea asumata de autoritați, cu un total de aproximativ 136.000 de teste Real Time - PCR saptamâna trecuta, ceea ce indica o medie zilnica…

- Medicul Radu Țincu spune ca Romania ar putea ajunge sa aiba și 60.000 de cazuri de coronavirus pe zi, daca tulpina britanica a Covid-19 va fi scapata de sub control. „In toamna, aveam in jur de 10.000 de cazuri pe zi la o transmitere mult mai lenta. Daca lucrurile vor merge in același sens cu aceasta…

- Trend descendent al evolutiei pandemiei de COVID-19 Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Evoluția pandemiei de COVID-19 își menține trendul descendent în România. Miercuri rata de pozitivare a scazut sub 10%. Miercuri au fost 3.000 de cazuri noi din aproape 32.000 de…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Banca Mondiala a analizat un numar de 154 de tari si peste 3.000 de masuri financiare luate in contextul pandemiei, iar analiza pe Romania arata ca, alaturi de SUA, Germania, Franta si Australia, statul nostru a avut cel mai ridicat nivel de activitate, ca numar…