Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Florin Citu va efectua maine, 23 august 2021, o vizita in Ucraina, la Kiev, pentru a participa la Summitul de lansare a Platformei Internationale Crimeea.Din delegatie va face parte si ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu.In cadrul Summitului, prim ministrul roman va sustine interventia…

- Prim-ministrul Florin Citu va efectua luni o vizita in Ucraina, la Kiev, pentru a participa la Summitul de lansare a Platformei Internationale Crimeea, context in care va avea si o intrevedere cu omologul ucrainean, Denys Shmyhal. Din delegatie va face parte si ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.…

- Prim-ministrul Florin Citu va face, luni, o vizita in Ucraina, la Kiev, pentru a participa la Summitul de lansare a Platformei Internationale Crimeea. Din delegatie va face parte si ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. „In cadrul Summitului, prim-ministrul roman va sustine interventia nationala…

- Din delegatie va face parte si ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu."In cadrul Summitului, prim-ministrul roman va sustine interventia nationala si va participa la ceremonia de adoptare a Declaratiei comune a Platformei Internationale Crimeea", se arata intr-un comunicat al Guvernului.Sursa…

- Prim-ministrul Florin Cîtu va face, luni, o vizita în Ucraina, la Kiev, pentru a participa la Summitul de lansare a Platformei Internationale Crimeea. Din delegatie va face parte si ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, potrivit news.ro. "În cadrul Summitului, prim-ministrul…

- Prim-ministrul Florin Cițu va efectua luni, o vizita in Ucraina, la Kiev, pentru a participa la Summitul de lansare a Platformei Internaționale Crimeea. Din delegație va face parte și ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, anunța biroul de presa al Guvernului. In cadrul Summitului,…

- Ucraina si SUA incep luni un exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, relateaza Reuters. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova, care a declarat saptamana trecuta ca a…

- ​UEFA a respins miercuri solicitarea Greciei privind tricoul purtat la turneul final al EURO 2020 Euro de componentii nationalei de fotbal a Macedoniei de Nord, scandal care a survenit dupa cel dintre Rusia si Ucraina, scrie AFP.Organismul european a confirmat ca a primit ''o scrisoare din…