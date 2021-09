Premierul Florin Cîțu, despre vaccinarea obligatorie a românilor: „Ar trebui să fie ultima variantă” Premierul Florin Cițu, despre vaccinarea obligatorie a romanilor: „Ar trebui sa fie ultima varianta” Premierul Florin Cițu, despre vaccinarea obligatorie a romanilor: „Ar trebui sa fie ultima varianta” Joi seara, premierul Florin Cițu a declarat faptul ca momentan vaccinarea obligatorie este ultima varianta pentru Romania. Prim-ministrul a mai spus ca o astfel de masura ar ridica unele semne de intrebare la care momentan nimeni nu a știut sa raspunda, precum ce sancțiunivor primi cei care refuza vaccinarea. De asemenea, Florin Cițu a anunțat faptul ca va merge in Parlament cu un proiect de lege… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

