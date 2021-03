Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, intrebat vineri daca amendamentul la proiectul privind desfiintarea SIIJ prin care magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu incuviintarea CSM nu ofera o superimunitate acestora, ca initiativa legislativa va fi modificata la Senat astfel incat sa ajunga cat…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat vineri, la finalul sedintei de guvern, ca isi doreste in continuare ca proiectul privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie sa fie adoptat de catre Parlament intr-o forma apropiata celei aprobate de Guvern si ca se va incerca o modificare…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat miercuri ca are semnale conform carora proiectul privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) ar urma sa fie adoptat de catre Parlament intr-o forma apropiata celei aprobate de catre Guvern.

- Social-democratii vor vota impotriva desfiintarii Sectiei speciale pentru investigarea infractiunilor din Justitie, iar daca proiectul de lege va fi totusi adoptat vor face toate demersurile pentru a-l ataca la Curtea Constitutionala, a declarat luni presedintele PSD, Marcel Ciolacu. "Aceasta Sectie…

- Ministrul justiției Stelian Ion anunta ca a trimis la Guvern proiectul legislativ pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. El a precizat ca avizul negativ, dat joi seara de Consiliul Superior al Magistraturii, este unul consultativ si a subliniat ca scopul acestei sectii…

- Ministrul Stelian Ion si comisarul UE pe justitie Didier Reynders au discutat joi, in sistem de videoconferinta, despre Mecanismul privind Statul de Drept si legatura acestuia cu Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), operationalizarea Parchetului European, transpunerea si implementarea unor…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca a inceput pregatirea bugetului pentru anul acesta. In acest sens, a cerut o analiza detaliata pe fiecare minister, iar pe 4 februarie bugetul sa fie dezbatut si aprobat in Parlament. Florin Citu a precizat ca a cerut o analiza a actelor normative care sunt in vigoare…

- El a spus ca a eliminat din proiectul de lege realizat de predecesorul sau partea cu ”super-imunitațile” pentru magistrați. Ministrul Cseke Attila vrea sa schimbe statutul prefecților. Nu vor mai fi inalți funcționari publici Stelian Ion a mai spus ca va discuta cu omologul sau italian despre posibila…