Stiri pe aceeasi tema

- "Am evitat o tragedie", a declarat premierul Florin Cițu marți seara, la TVR, la scurt timp dupa ce echipele de intervenție ale ISU Iași au lichidat un incendiu izbucnit la Spitalul de Copii "Sfanta Maria", in zona ATI.

- "Am evitat o tragedie, este foarte bine, nu avem victime in primul rand. Incendiul a fost intr-o zona care urma sa fie reabilitata in toamna. Au fost evacuate persoane preventiv, nici fumul nu a ajuns la ele. Mai multe vom afla mai tarziu, nu știm exact de la ce a inceput, posibil o instalație electrica.…

- Premierul Florin Citu a afirmat, marti seara, ca la Iasi s-a reusit evitarea unei tragedii, intrucat nu exista victime in urma incendiului de la Spitalul de Copii. ”Incendiul a avut loc intr-o zona care urma sa fie realibitata in toamna”, afirma premierul, precizand ca nu se derula activitate in zona…

- Incediul a fost lichidat. Reprezentantii UPU SMURD Iasi spun ca pacientii nu au fost afectati de fum sau gaze toxice. Printre cei evacuati se numara si un copil intubat. El sufera de o malformatie digestiva.

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, la TVR 1, despre incendiul izbucnit la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași, ca Ministerul Sanatații trebuie sa implementeze planul de masuri realizat dupa incendiul de la Piatra Neamț: - „Am evitat o tragedie, este foarte bine, nu avem victime…

- Incediul a fost lichidat. Reprezentantii UPU SMURD Iasi spun ca pacientii nu au fost afectati de fum sau gaze toxice. Printre cei evacuati se numara si un copil intubat. El sufera de o malformatie digestiva.

- INCENDIU la Spitalul de copii Sfanta Maria din Iași, chiar pe SECTIA ATI COVID-19 pentru copii, deja a fost activat PLANUL ROȘU de INTERVENȚIE. Au fost evacuate 12 persoane. La fata locului salvatorii intervin cu 6 mașini de stingere, 1 autospeciala de descarcerare, 2 autospeciale de transport victime…

- Un copil de 3 ani operat pe creier la Clinica de Neurochirurgie a luat virusul COVID și a murit. Parinții spun ca fiul lor a murit cu zile. Matei a inceput sa aiba probleme de sanatate, iar parinții l-au dus la spital acum o luna si doua zile. Copilul avea reflux, iar la Spitalul de Copii s-a aflat…