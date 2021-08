Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu considera ca afirmatia ministrului Finantelor, Dan Vilceanu, potrivit caruia salariul minim net pe economie este de 1.600 de lei, a fost o „gafa”, aceasta valoare urmand a fi atinsa cand „economia o va permite”.

- Ministrul Finanțelor Dan Vilceanu a avansat, raspunzand unei intrebari, o valoare mai mare a salariului minim net pe economie, de peste 1.600 de lei, peste valoarea reala a indicatorului, de 1.386 de lei.

- Ministrul Finanțelor, Dan Vilceanu, nu a știut sa spuna care este salariul minim pe economie in Romania. Acesta a susținut prima conferința de presa in calitate de ministru. Este a doua oara cand ministrul face o gafa. In prima zi de mandat a contrazis datele oficiale ale INS care indicau o inflație…