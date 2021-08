Premierul Florin Citu ar fi fost convocat la Palatul Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis, joi, 12 august, spun surse din mass- media. Chemarea ar avea legatura cu arestarea premierului roman in SUA pentru conducerea unui autoturism sub influenta alcoolului. Episodul a avut loc in anul 2000, iar premierul Cițu a recunoscut in cadrul unui […] The post Premierul Florin Cițu, chemat la Cotroceni sa dea explicații despre episodul arestarii in SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .