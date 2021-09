Premierul Florin Cîțu cere anchetă privind pregătirile pentru valul 4. “Este anormal” Premierul Florin Cițu, aflat la Sinaia, a declarat ca va cere o ancheta despre cum a fost pregatit Ministerul Sanatații pentru valul 4 al pandemiei. ”Este anormal și cineva trebuie sa raspunda pentru asta, daca valul 4 nu a fost pregatit”, a explicat premierul. Florin Cițu a precizat ca un loockdown nu va face decat […] The post Premierul Florin Cițu cere ancheta privind pregatirile pentru valul 4. “Este anormal” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Premierul Florin Cițu a naunțat, marți, ca va cere o ancheta pentru ca vrea sa știe cum a fost pregatit valul 4. „Se știa ca vine valul 4. Eu am spus tot anul, dupa ce s-a terminat valul 3, ca nu vreau sa se reduca numarul de paturi in secțiile ATI pentru COVID. Am spus foarte clar sa ramana…

- Premierul Florin Cițu a admis, ca daca USR PLUS nu poate fi convins sa se intoarca la guvernare, va avea un guvern minoritar care se va sprijini pe voturile PSD. “- Guvern minoritar PNL UDMR mai poate fi investit doar cu voturi PSD. Veti negocia cu PSD in acest sens?”, a fost intrebat Florin Cițu. […]…

- Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca Guvernul a aprobat rectificarea bugetara. Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii, Ministerul Investitiilor Europene si Ministerul Transporturilor primesc cei mai multi bani. Bugetul Ministerului Sanatații crește cu 3,7 miliarde lei, Ministerul Dezvoltarii…

- Premierul Florin Citu a publicat, duminica, un mesaj pe facebook prin care se adreseaza colegilor din partid. Recunoaste ca toata campania electorala interna nu a adus beneficii. Mai mult, le cere liberalilor sa stranga randurile, in conditiile „in care sunt destui care ne saboteaza”, scrie premierul…

- Ministerul Sanatatii din Japonia a anunțat, joi, ca s-au gasit particule straine in doze de vaccin anti-COVID-19 de la Moderna. Aproximativ 1,63 milioane de doze au fost carantinate ca masura de precautie. Dozele suspecte au fost fabricate in Europa. “Moderna confirma ca a fost notificata cu privire…

- Atentionarea Cod galben care vizeaza val de caldura, canicula si disconfort termic accentuat intra in vigoare de luni, afectand cea mai mare parte a tarii. Valul de caldura se va intensifica si va cuprinde luni cea mai mare parte a tarii, iar marti va persista in regiunile sudice, centrale si estice.…

- Asociatia Pro Infrastructura trage un semnal de alarma in contextul numeroselor accidente rutiere soldate cu zeci de morți și raniți. Reprezentanții Asociației susțin intr-un comunicat de presa ca nu se aplica legea de catre Poliția Rutiera și cere inasprirea pedepselor. Apelul este adresat ministrului…

- PSD face un nou apel catre institutiile abilitate sa declanseze o ancheta penala, dupa ce autenticitatea documentului, care conține strategia echipei de comunicare a premierului Florin Cițu, ar fi fost confirmata prin revocarea consilierului de stat. „Organele de ancheta au acum oportunitate de a demonstra…