- Premierul Florin Citu a declarat, marti, ca proiectul bugetului de stat pe 2021 prevede, in acest moment, un deficit de 7,16%, in pofida unor "modificari minore", actul normativ aflandu-se in circuitul de avizare. "Bugetul este in avizare. Asteptam avizele si apoi va intra in sedinta de Guvern. In…

- Premierul Florin Citu a declarat ca bugetul este in curs de avizare si dupa ce va primi toate avizele necesare va fi aprobat in sedinta de Guvern. El a mai spus ca la Ministerul Sanatatii nu s-a schimbat nimic in ceea ce priveste creditul bugetar, insa la creditul de angajament este o schimbare care…

- Premierul Florin Citu a anuntat cresterea cu 3% a salariului minim in 2021, la 2.300 de lei. El spune ca masura, adoptata in Sedinta de Guvern, se aplica din ianuarie. CITEȘTE ȘI…CCR a respins sesizarea partidului AUR privind alegerea presedintelui Camerei Deputatilor „Salariul minim creste cu 3% in…

- Guvernul va avea vineri sedinta in sistem online, incepand cu ora 14.00. Premierul Florin Citu a anuntat ca vor fi adoptate mai multe acte normative privind vaccinarea. „Vorbim de ordonanta de urgenta a Guvernului privind unele masuri de recrutare sau plata personalului implicat in procesul de vaccinare,…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca Romania va fi pregatita sa vaccineze 150.000 de persoane pe zi. „Suntem pregatiți pentru a doua etapa de vaccinare. Eu zic ca in Romania campania de vaccinare merge foarte bine iar estimarile pe care le avem sunt sa mergem catre…

- Premierul Florin Citu a anuntat, luni, dupa sedinta de Guvern, ca o serie de masuri active care s-au derulat in 2020 vor fi continuate si anul viitor, referindu-se la somajul tehnic, IMM Invest si munca flexibila. OUG cu toate masurile va fi adoptata in sedinta de Guvern. Premierul Florin…

- Premierul Florin Cițu a declarat luni, dupa ședința de Guvern, ca salariile bugetarilor nu vor fi majorate in 2021 pana cand nu se va realiza o analiza a „anomaliilor” și „excepțiilor” din legislație. „Despre angajații din mediul bugetar, nu vor fi taiate salarii. Vom analiza legislația, pentru…