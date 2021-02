Premierul Florin Cîțu: „Am adoptat bugetul de stat pentru acest an” Premierul Florin Cițu a, susținut, vineri seara, un briefing de presa la finalul ședinței de guvern, ocazie cu care a prezentat deciziile luate de Executiv. Cea mai importanta a fost adoptarea bugetului pentru anul 2021. “Am aprobat legea bugetului de stat pe anul 2021. Am aprobat legea plafoanelor, a unor indicatori specificați in cadrul fiscal bugetar pentru anul 2021, legea bugetului de asigurari sociale pe anul 2021 și bineințeles acestea vin insoțite de strategia fiscal-bugetara pe 2021 – 2023 și raportul privind macroeconomica pe anul 2021 și proiecția acesteia pe anii 2022 – 2024. Toate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

