Premierul Florin Citu a efectuat, vineri, o vizita la Centrul de vaccinare de la Spitalul din Gura Humorului, el incurajandu-i pe pacienti sa se imunizeze in timp ce a parcurs circuitul de vaccinare al unitatii. "Vaccinati-va ca este foarte bine", i-a transmis Citu uneia dintre femeile aflate in momentul respectiv in proces de imunizare. Foto: (c) Cristian LUPASCU / AGERPRES Seful Executivului a fost insotit de presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur. Potrivit acestuia, la Centrul de vaccinare de la Spitalul din Gura Humorului s-au vaccinat, pana in prezent, 13.000 de persoane.…