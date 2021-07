Premierul Florin Cîțu a uitat, în iulie, ce a promis în ianuarie Premierul Florin Cițu a fost de acord sa aprobe bugetele unor companii care se afla pe pierdere in ședința de guvern de miercuri seara, deși tot el spunea, la inceputul anului, ca toate companiile de stat cu pierderi vor primi fonduri DOAR in baza unui plan de restructurare sau reforma. 4 ianuarie 2021, Florin Cițu: […] The post Premierul Florin Cițu a uitat, in iulie, ce a promis in ianuarie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, ca nu are argumentele care sa susțina scoaterea adresei de domiciliu din cartea de identitate și ca nu a discutat cu partenerul de coaliție despre acest subiect pana acum. ”Sunt deschis, vreau sa ascult argumentele și apoi vom lua o decizie. Nu știu exact care sunt…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca nu sunt motive ca in Romania sa existe și valul patru, mai ales ca Guvernul a dus vaccinul „cam peste tot” și campania de vaccinare funcționeaza, dovada fiind scaderea numarului de persoane infectate. „In ceea ce ne privește, ca Guvern, am dus vaccinul cam…

- Ludovic Orban și doar 3 dintre miniștrii cabinetului Cițu au fost prezenți, luni, la festivitațile din județul Argeș, dedicate aniversarii a 146 de ani de existența a Partidului Național Liberal. Premierul Florin Cițu și prim-vicepreședintele Rareș Bogdan s-au limitat sa posteze pe rețeaua de socializare…

- Premierul Florin Citu a declarat ca va avea o intalnire joi, de la ora 15.00, cu social-democratii pentru a discuta despre Planul National de Redresare si Rezilienta. Asta daca reprezentanții PSD vor da curs invitatiei. Șeful Guvernului a avut miercuri o discuție cu responsabilii din Guvern pentru a…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi seara, la Digi24, ca petrecerile de noapte sunt interzise, chiar daca restricțiile de circulație pe timp de noapte sunt ridicate. Prim-ministrul a precizat ca ridicarea restricțiilor de noapte nu inseamna ca se va da unda verde petrecerilor private. „Daca am libertatea…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca nu ia in calcul remanieri in acest moment, desi in ultimele zile au aparut zvonuri privind eventuale schimbari ale unor miniștri USR PLUS, printre cei vizați fiind ministrul Economiei, Claudiu Nasui. „Nu, nu iau in calcul o remaniere in acest moment”, a raspuns Florin…

- Premierul Florin Citu le-a multumit, vineri, romanilor care au ales sa se vaccineze la centrele drive-thru din toata tara. El a afirmat ca sunt toate conditiile sa se ajunga la 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie. „Vreau sa le multumesc tuturor romanilor care au mers sa se vaccineze la…

- Premierul Florin Cițu a anunțat luni, in cadrul unei conferințe de presa, ca va organiza un comitet interministerial in cadrul Guvernului care sa asigure de la 1 iunie revenirea la normalitate a Romaniei și le-a cerut romanilor sa “aiba incredere ca vom trece peste aceasta perioada”. „Astazi, voi anunța…