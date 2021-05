Prim-ministrul a ieșit la briefing, dupa ședința de guvern de joi, in care s-au stabilit noile masuri de relaxare, dar a refuzat, a treia zi consecutiv, sa raspunda la intrebarile jurnaliștilor. Marți și miercuri a fugit de ziariști la sediul PNL și in Parlament. Florin Cițu a inceput sa vorbeasca, la briefing, despre noile masuri […] The post Premierul Florin Cițu, a treia zi in care INTOARCE SPATELE presei. Nici la guvern nu vrea sa raspunda la intrebari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .