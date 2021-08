Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a publicat, vineri, pe pagina sa de Facebook, executia bugetara pe ministere, in primele sase luni ale anului. Din datele prezentate, pe primul loc, se afla Ministerul Justitiei, condus de ministrul USR PLUS, Stelian Ion, si cel al Muncii, condus de reprezentanta PNL, Raluca Turcan,…

- Bugetele unor ministere vor beneficia la rectificare de resurse suplimentare, dar in limita deficitului asumat, de 7,16% sau mai mic, a transmis, luni, prim-ministrul Florin Citu. "In functie de executia bugetara, vedem daca este nevoie sa modificam ceva la alocarea resurselor in buget,…

- Premierul Florin Citu si vicepremierul Dan Barna au anuntat, dupa sedinta coalitiei de guvernare, o noua lege a pensiilor, informeaza Agerpres . „In momentul acesta este si concluzia la care am ajuns in discutia coalitiei. E foarte clar – si acesta este un angajament fata de Comisie – ca vorbim de o…