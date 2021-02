Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Romaniei a explicat in detaliu fiecare alocare in bugetul tarii pe accest an. A raspuns mai ales celor care au criticat forma proiectului facuta publica in urma cu cateva zile, timp in care Florin Citu s-a aflat la Bruxelles, la discutii cu liderii europeni.

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata ca nu va contacta "niciodata" Fondul Monetar International pentru un eventual acord de imprumut. "Nu, niciodata. Si va spun: anul trecut am reusit sa finantam - si a fost o premiera - un deficit de 9,8% din PIB fara nicio institutie internationala. Ne-am dus…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca a avut discutii, in timpul vizitei la Bruxelles, despre Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in prezent fiind in lucru a doua versiune. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune.…

- Premierul Florin Cițu raspunde sambata, dupa vizita la Bruxelles, criticilor legate de bugetul pe 2021. „Am vazut discuții și interpretari eronate despre buget. Ne bazam pe o realitate dura: o guvernare PSD urmata de un an de pandemie. Acest buget aloca resursele obținute prin taxe celorlalte sectoare…

- Premierul Florin Cițu se afla intr-o vizita de lucru la Bruxelles, unde a avut joi mai multe intrevederi cu inalti oficiali europeni, intre care și vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, cauia Cițu i-a solicitat ca economia Romaniei sa nu fie impovarata cu cerințele din Pactul…

- Programul vizitei: Ora 11:30 Intrevedere cu Secretarul General al PPE, Antonio Lopez-Isturiz White – Sediul PPE Ora 12.15 Intrevedere cu liderul Grupului S&D din Parlamentul European, Iratxe Garcia Perez – Sediul Parlamentului European Ora 12.45 …

- Premierul Florin Cițu a precizat ca in 2021 nu se vor mai acorda vouchere de vacanța angajaților din sistemul bugetar pentru in anii trecuți, respectiv in 2019 și 2020, acestea nu au fost folosite. Potrivit lui Cițu, s-a decis s-a decis ca voucherele de vacanța care ar fi trebuit sa fie emise anul acesta…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca e nevoie de modificarea legii salarizarii bugetarilor și de o noua lege a pensiilor bazata pe contributivitate. Noua lege ar trebui sa introduca indicatori de performanța pentru bugetari. De asemenea, acesta a spus ca potrivit actualei legi a salarizarii, președintele…