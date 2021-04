Premierul Florin Cîțu a anunțat MAREA RELAXARE de la 1 iunie. Ce presupune aceasta Premierul Florin Cițu a anunțat MAREA RELAXARE de la 1 iunie. Ce presupune aceasta. Marea relaxare vine la 1 iunie. Este promisiunea facuta de premierul Florin Citu, insa pentru acest lucru trebuie sa fie vaccinați peste cinci milioane de romani. Revenirea la normalitate ar insemna si aducerea pe linia de plutire a unor domenii lovite puternic de pandemie. Oamenii ar putea merge la concerte, la teatru, meciuri si festivaluri in anumite condiții. HORECA cere sa poata participa cei vaccinați iar ceilalți sa fie testați. Aceste solicitari vor fi analizate de Guvern. Premierul se va intalni cu reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Aliantei pentru Unirea Romanilor ( AUR ), George Simion, a reconfirmat, vineri, la Antena 3, ca formatiunea sa va contesta in justitie masurile decise cu o zi inainte de Guvern, care impun noi restrictii de mobilitate si de activitate in zonele cu o rata ridicata a infectarilor cu COVID. “Traim,…

- Grecia se deschide inainte de Paște. Ce condiții trebuie sa indeplineasca turiștii romani. Romanii care si-au facut planuri de vacanta in Grecia trebuie sa se incadreze intr-una dintre urmatoarele categorii. Ei trebuie sa fie vaccinati sau sa nu fie infectati si sa poata dovedi aceste lucruri pe baza…

- Premierul Florin Citu a declarat ca bugetul este in curs de avizare si dupa ce va primi toate avizele necesare va fi aprobat in sedinta de Guvern. El a mai spus ca la Ministerul Sanatatii nu s-a schimbat nimic in ceea ce priveste creditul bugetar, insa la creditul de angajament este o schimbare care…

- Premierul Florin Citu le-a spus colegilor din Biroul Executiv ca se va opune Hotararii de Guvern pregatita de Ministerul Sanatatii pentru a putea amenda cu pana la 20.000 de lei personalul medical care nu respecta efectuarea de vaccinuri doar conform programarilor, au precizat surse politice liberale…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat miercuri ca poate obtine sprijinul "catorva republicani" pentru planul sau de relansare a economiei, lansand in acelasi timp un apel propriei tabere sa avanseze indiferent de obstacole, noteaza AFP. Citește și: Rasare o bomba din Guvern: Poliția…

- „Oamenii politici, cand au de-a face cu sanatatea romanilor si cu viata noastra, sa-si asume responsabilitate clara politic. Am ajuns in situatia aberanta in care ministrul Sanatatii spune ca nu are incredere in datele pe care le gestioneaza el si ministerul pe care il conduce. Noi nu putem depune o…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat ca la întâlnirea de joi cu președintele Klaus Iohannis a fost o discuție despre prioritatile fiecarui ministru, subliniind ca el i-a transmis șefului statului ca ”principalul nostru obiectiv este sa deblocam schemele de ajutor de stat”.…