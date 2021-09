Premierul Florin Cîțu a anunțat de când se elimină pragul de infectare de 6 ‰ în cazul școlilor Pragul de 6 infectari la mia de locuitori va fi eliminat pentru școli joi seara, anunța premierul Florin Cițu. Fiecare școala va decide cum va funcționa in baza numarului de copii infectați. Hotararea CNSU care conține modificarile va fi data joi seara, a spus Cițu. „Pentru școli se scoate acea legatura cu gradul de incidența și atunci ramane pentru fiecare școala in parte decizia, in funcție de numarul de copii infectați”, susține premierul. Potrivit acestuia, detaliile privind aceasta decizie, inchiderea sau deschiderea școlilor și testarea elevilor, vor veni prin ordin de la Ministerul Educației… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

