- Sefa guvernului finlandez, Sanna Marin, a anuntat vineri ca a facut un test antidrog dupa publicarea in aceasta saptamana a unei inregistrari video in care poate fi vazuta petrecand impreuna cu prieteni, si a jurat ca niciodata nu a folosit droguri ilegale, relateaza Reuters. Sanna Marin, de 36 de ani,…

- Prim-ministrul finlandez Sanna Marin a declarat vineri ca a facut un test care va demonstra daca a consumat droguri ca urmare a reacțiilor aparute in urma filmarilor publicate la inceputul acestei saptamani, care o aratau petrecand cu prietenii, relateaza Reuters . Deși unele voci din opoziției au reacționat,…

- Liderii mai multor state, printre care Estonia, Letonia, Finlanda și Polonia, fac apel la țarile membre UE sa nu mai acorde vize turistice pentru cetațenii ruși, susținand ca aceștia nu ar trebui sa se bucure de privilegiile liberei circulații, in timp ce țara lor poarta un razboi sangeros in Ucraina.…

- Liderii europeni au discutat luni, in cadrul unei reuniuni a premierilor tarilor nordice cu cancelarul german Olaf Scholz, despre o potențiala interdicție a vizelor Schengen sau a celor emise de statele membre ale Uniunii Europene pentru intrarea cetațenilor ruși pe teritoriul blocului comunitar, relateaza…

- Finlanda s-a pronuntat luni pentru interzicerea intrarii turistilor ruși in Uniunea Europeana(UE), in cadrul unei reuniuni a premierilor tarilor nordice cu cancelarul german Olaf Scholz, relateaza DPA. ”Nu cetatenii rusi au inceput razboiul, dar in acelasi timp trebuie sa fim constienti de faptul ca…

- ”Acesta este razboiul lui Putin. Si imi este greu sa inteleg acest fel de cereri”, a declarat cancelarul german Olaf Scholz joi, 11 august, ca reacție la solicitarile Ucrainei, Estoniei, Letoniei și Finlandei ca UE sa interzica vizele turistice pentru cetațenii ruși din cauza razboiului declanșat de…

- Invazia militara a Rusiei in Ucraina ar putea crea „noi vulnerabilitatI” in Europa cu privire la drogurile ilegale, declansand schimbari in rutele de contrabanda si expunand potential mai multe persoane la stupefiante, a avertizat marti agentia antidrog a UE, cu sediul la Lisabona.

- Peste 70% dintre persoanele intervievate in UE sunt de acord cu impunerea de sancțiuni economice impotriva Rusiei, iar doua treimi dintre acestea considera ca ar trebui impuse sancțiuni mai severe. Sprijinul pentru sancțiuni economice este deosebit de ridicat in țarile scandinave, statele baltice, Romania,…