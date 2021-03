Premierul face lumină în privința carantinării Capitalei. Ce ne așteaptă „Le spun bucureștenilor sa ignore scenariile și sa aștepte decizia." a spus Cițu intr-o conferința de presa susținuta marți. Carantina in București? Capitala a depașit rata de incidența de 6 la mie „Niciodata nu s-a carantinat doar la 6 la mie. Sunt și alte informații pe care le luam in calcul. In acest moment nu discutam de carantina. La 6 la mie ne uitam ce se intampla. Nu este o opțiune carantina totala. Dupa ce discutam cu ministerul Sanatații ne uitam și la celelalte informații cu implicații pentru toți cetațenii Bucureștiului, nu doar pe partea de sanatate. Nu se inchid școlile.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

