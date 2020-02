Stiri pe aceeasi tema

- El face un apel catre cetatenii romani aflati in Italia sa evite "deplasarile nenecesare" in tara si sa nu ii expuna pe cei apropiati riscului de contaminare cu coronavirus, dar si catre romanii din tara, carora le recomanda sa evite deplasarile in zonele cu risc de infectare. Ludovic Orban a facut…

- ”Eu sunt in contact permanent cu instituțiile responsabile pentru a motintoriza ce se intampla in zonele de carantina. Nu avem niciun caz de coronavirus pana in prezent, dar trebuie sa fim in alerta.Lucrurile s-au schimbat in ultimele zile legat de coronavirus, in special in Italia. Situația genereaza…

- Romania a intrat in alerta odata cu epidemia de coronavirus din Italia! Pe aproape toate grupurile de Facebook ale romanilor din Italia a aparut un apel, printre care acestia sunt indemnati sa nu se mai intoarca in tara, pentru a-si proteja rudele de pericolul virusului ucigas.

- Romania se afla in prima linie impotriva coronavirusului, boala care a facut deja zeci de mii de victime la nivel mondial. Italia, acolo unde exista cea mai mare comunitate de romani din strainatate, este prima țara din Europa unde a fost instaurata stare de urgența. Sunt peste 150 de cazuri confirmate…

- Romanii care vin din regiunile italiene afectate de coronavirus trebuie sa completeze scurte chestionare. Calatorii trebuie sa isi lase numerele de telefon si adresa de e-mail la care pot sa fie gasiti. Pasagerii sunt obligati sa raspunda la patru intrebari, scrie Mediafax.Romanii care se…

- Autoritatile italiene nu au raportat cazuri de cetateni romani simptomatici cu noul coronavirus, precizeaza Ministerul Sanatatii, care afirma ca Romania ar putea fi mai expusa la aparitia de cazuri de infectie cu noul coronavirus pe teritoriul national, din cauza dinamicii calatoriilor cetatenilor romani…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații, potrivit Mediafax. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat ca sunt romani printre cele peste 70 de cazuri confirmate de coronavirus.…

- Casa memoriala „Romulus Cioflec” din Araci a gazduit luni, 25 noiembrie, o serie de evenimente cultural-educative, la care au participat cadre didactice din Lituania, Spania, Italia, Turcia și Romania. Cu aceasta ocazie, oaspeții au aflat informații interesante despre viața și activitatea scriitorului…