”De asemenea, trebuie sa fim pregatiti pentru ca Rusia sa deconecteze Estonia, Letonia si Lituania de la reteaua de electricitate. Ar fi intelept sa fim pregatiti pentru posibile intreruperi de curent – care includ autoritatile publice, companiile si fiecare persoana”, a afirmat Kallas. Ea le-a cerut cetatenilor rusi care locuiesc in Estonia sa ignore orice solicitare de a lupta in Ucraina. ”Nu plecati, pentru ca nu exista cale de intoarcere”, a subliniat premierul natiunii baltice. The post Premierul eston Kaja Kallas avertizeaza cu privire la posibile intreruperi de curent in cazul in care…