Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, la Marașești, premierul Nicolae Ciuca a fost prezent la evenimentele comemorative organizate cu ocazia implinirii a 105 ani de la momentul istoric de la 6 august 1917. Alaturi de premier au fost prezenți la eveniment prefectul județului Vrancea, Nicușor Halici, președintele Consiliului…

- Ciuca: Acest razboi al Rusiei impotriva Ucrainei a influentat si va influenta de acum inainte viata noastra si toate marile decizii/ Acest razboi are un impact urias in plan politic, economic si social. Ne aflam intr-un nou moment de cumpana istorica Nicolae Ciuca a fost prezent, sambata, la ceremonia…

- Participarea tinerilor in cadrul programului de Internship guvernamental poate contribui la modelarea, la ajustarea proiectelor care sunt in derulare la nivelul Guvernului, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca. Seful Executivului a participat luni la evenimentul de lansare a Programului oficial de…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a afirmat ca premierul Nicolae Ciuca a inceput sa preia din mesajul sau si considera ca „este bine” ca mai multi liberali incep sa vorbeasca despre prioritati si PNRR. „A preluat din mesajul meu domnul premier, a preluat din ceea ce spun de 6 luni. Este bine ca mai…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat la inceputul sedintei de guvern de luni ca programul de guvernare nu poate fi indeplinit fara a fi atinse obiectivele asumate in acest document si nici fara indeplinirea obligatiilor care revin Guvernului privind implementarea PNRR si accederea la OCDE. „Practic,…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a afirmat, luni, ca o discutie oficiala in PNL pe tema eliminarii cotei unice de impozitare nu exista pana in acest moment, subiectul urmand sa fie abordat la urmatorul Birou Executiv National sau BPN al partidului, insa a mentionat ca presedintele PNL, premierul…

- Guvernul anunta, vineri, intr-un counicat de presa, ca premirul a vizitat Fabrica Bosch din Jucu, judetul Cluj. ”In discutiile cu managementul companiei, premierul Ciuca a apreciat continua dezvoltare pe care a cunoscut-o an de an aceasta societate, prin investitii in cresterea capacitatii de productie…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza o noua campanie de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei. In aceasta etapa vor fi disponibile 871 de locuri pentru toate categoriile de personal (ofiteri,…