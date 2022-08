Premierul Elisabeth Borne: Anunț privind crearea unui post de ambasador al drepturilor LGTB+ Elisabeth Borne, premierul Franței a anunțat, joi, ca ”un amabasador al drepturilor LGTB+ va fi numit inainte de sfarșitul anului”. De asemenea, premierul francez a precizat ca se va crea precum și ”un fond de trei milioane de euro pentru inființarea a zece noi centre LGTB+, pe langa cele 35 existente”, transmite Europe 1. Șefa guvernului a facut aceasta declarație cu prilejul unei vizite la centrul LGTB+ (lezbiene, gay, bi, trans) din Orleans, consacrata aniversarii a patruzeci de ani de la abrogarea discriminarii intre relațiile heterosexuale și homosexuale din Codul penal al regimului Vichy.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca in Romania nu s-au marit taxe, iar prin modificarile fiscale facute recent de Guvern au fost scoase niste exceptii din Codul fiscal. „Ce sa fac? Tot timpul sa am dreptate, cum am avut si cu irigatiile, si cu marile companii?…

- Parlamentarii ruși au aprobat cererea de creare a unei organizații moderne de tineret in stilul pionierilor sovietici. Proiectul de lege vizeaza crearea unei miscari nationale pentru copii si adolescenti, care are drept principal obiectiv sa-i invete pe aceștia valorile patriotice, relateaza The Moscow…

- Austria a anunțat ca se pregatește sa redeschida o centrala electrica pe carbune, inchisa in 2020, din cauza temerilor ca aprovizionarea cu gaze rusești va fi intrerupta, transmite Euronews. Dupa declanșarea razboiului in Ucraina, Uniunea Europeana a impus sancțiuni contra Moscovei, țarile europene…

- Primaria municipiului Buzau, prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” organizeaza in perioada 14 – 17 iulie, in gradina Vilei Albatros, festivalul „Buzaul lui Marghiloman” – BZM – ediția a II-a. „In jurul acestui eveniment, dorim sa cream o zona de street food, care sa deserveasca…

- Rafael Nadal, care a cucerit al 14-lea sau trofeu pe zgura de la Roland Garros, a dat asigurari ca se va lupta pentru a reveni cat mai multi ani la competitia de Grand Slam din capitala Frantei.

- In zece ani, numarul spitalizarilor legate de efectele nedorite ale unui medicament este mai mult decat dublu. Este concluzia unui studiu realizat de un centru regional de farmacologie din Limoges. Mai surprinzator este insa faptul ca autorii studiului nu au reușit sa stabileasca și cauzele precise…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, actul normativ pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Legea vizeaza implementarea unui sistem de impozitare la sursa pentru investitorii individuali, prin aplicarea unui impozit de 1% asupra castigului din transferul…