- Autoritațile elene vor sa imbunatațeasca rapid prevenirea stingerii flacarilor, dupa ce mai mulți activiști au criticatdur mecanismul de control aplicat pana acum. Incendiul mortal din nord-estul Evrosului, a facut prapad pentru a 15-a zi la rand.Cel puțin 20 de oameni au pierit in flacari, in timp…

- Grupul format din 25 de migranți se afla in nord-estul Greciei, unde un incediu violent de vegetație arde de doua saptamani, relateaza Reuters.Migranții erau pe un drum de langa un camp, in timp ce in spatele lor erau copaci inghițiți de un fum gros. Grupul, format din barbați care au spus ca vin din…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a estimat joi ca suprafețele mistuite de incendiile forestiere care i-au afectat tara in aceasta vara "vor depasi" 150.000 de hectare, mare parte dintre acestea aflandu-se in padurea Dadia (nord) unde flacarile ard de 13 zile, transmite AFP, conform Agerpres.Zonele…

- Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a declarat joi ca Grecia trebuie sa ia mai multe masuri pentru a combate efectele schimbarilor climatice, in contextul incendiilor dezlantuite care au distrus ferme si fabrici in timpul noptii si au determinat fermierii sa isi evacueze

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis și omologul sau bulgar, Nikolai Denkov, au discutat problema tranzitului cerealelor ucrainene in timpul unei intalniri la Atena. Aceasta problema a devenit deosebit de acuta in contextul retragerii Rusiei din acordul pentru cereale și al atacurilor asupra porturilor…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis spune ca țara sa se afla "in razboi" cu incendiile de vegetație care fac ravagii in 64 de regiuni și care au dus la evacuarea a zeci de mii de turiști de pe diferite insule de vacanța.

- Toate siturile arheologice din Grecia, inclusiv Acropola Atenei, vor ramane inchise de joi pana duminica in cele mai fierbinti ore ale zilei din cauza unui nou episod canicular. A nuntul a fost facut de Ministerul Culturii grec, citat de AFP și Agerpres. „Din cauza temperaturilor ridicate, orarele siturilor…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis, care a obtinut un nou mandat in urma recentelor alegeri parlamentare din Grecia, a deplans miercuri intrarea in Parlament a micilor partide nationaliste si de extrema dreapta, criticand "cacofonia politica" care risca sa apara, relateaza AFP.In fata primului consiliu…