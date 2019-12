Stiri pe aceeasi tema

- Ankara a condamnat vineri decizia Atenei de a îl expulza pe ambasadorul libian din cauza unui acord semnat între Libia și Turcia, care traseaza o granița maritima între cele doua state în apropierea insulei grecești Creta, relateaza Mediafax, citand site-ul EUObserver.com."Expulzarea…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, alaturi de președintele Chinei, Xi Jinping (foto: www.news.cgtn.co) In ziua cand presedintele R.P. Chineze, Xi Jinping, ateriza pe aeroportul din Atena, la 10 noiembrie, cotidianul grec „To Vima” tiparea pe prima pagina un titlu care suna cam asa: „Casatorie cu…

- Uniunea Europeana considera Grecia si alte tari de intrare in Europa drept 'parcari foarte comode pentru refugiati si migranti', a acuzat premierul grec Kyriakos Mitsotakis intr-un interviu aparut in editia de marti a publicatiei germane Handelsblatt, potrivit AFP, relateaza Agerpres.In acest…

- Presedintele chinez Xi Jinping, ajuns duminica seara la Atena pentru o vizita oficiala de trei zile, a avut luni o intrevedere cu presedintele si premierul eleni si a pledat pentru "intarirea comertului bilateral" intre China si Grecia, aceasta din urma cautand noi investitii dupa iesirea dintr-un…

- Guvernul de la Atena, care de la instalare, in luna iulie, cauta modalitati pentru a stimula cresterea economica, ar urma sa anunte joi noul proiect pentru cei care vor putea beneficia de statutul de non-domiciled (non-dom), adica cei care vor putea pretinde ca traiesc in Grecia chiar daca au…

- Grecia se confrunta cu cel mai mare aflux de refugiati de dupa 2015, cand in tara au intrat, trecand prin Turcia, peste un milion de migranti. Numai in septembrie anul acesta, numarul celor ajunsi pe teritoriul elen a depasit 12.000, un record in ultimii trei ani si jumatate, de cand Uniunea Europeana…

- Un raport al Garzii de Coasta turce atrage atentia asupra cresterii numarului acestor migranti, cifra de pana acum fiind deja mai mare decat cea inregistrata pe parcursul intregului an 2018 - aproximativ 25.000 sau 2017 - circa 21.000. Pe de alta parte, a scazut numarul persoanelor care si-au pierdut…